Следователи Москвы проводят проверку по факту гибели двух маленьких детей в пожаре

Следователи Москвы инициировали проверку по факту гибели двух маленьких детей в результате пожара на западе Москвы.

Трагедия случилась днем 25 января в квартире одного из жилых домов по улице 50-летия Октября, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по столице.

"Произошло возгорание, жильцы квартиры были эвакуированы. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия малолетние дети, проживающие в указанной квартире, скончались в машине скорой помощи", - добавили в СК.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.