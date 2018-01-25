Столичный кинотеатр "Пионер" после показа фильма "Смерть Сталина" ждет тотальная проверка

Министерство культуры России будет проверять факт показа в столичном кинотеатре "Пионер" фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было ранее отозвано, об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фильм показали сегодня - по сообщениям московских СМИ, зрительный зал был заполнен на две трети, следующий показ в "Пионере" запланирован на 3 февраля.

Известно, что администрация кинотеатра перед началом сеанса не делала никаких заявлений. В Минкульте также сообщили, что по данному факту будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правнук Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили назвал "нелюдями" авторов фильма.

Напомним, британский режиссер комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у картины в России. Кинематографист выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на российские экраны.

23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.