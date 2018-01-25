На Украине телеканал будут проверять за показ "Д’Артаньяна и трех мушкетеров"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую проверку, сообщается на сайте Нацсовета. Основанием стали обращения СБУ и "отдельных граждан" по поводу трансляции фильмов с участием российских артистов, внесенные в перечень лиц, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности".

Так, установлено, что в эфире телеканала 12-15 января транслировались неположенные фильмы: "Д’Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и "Чародеи" с участием Валентина Гафта. В этом Нацсовет усмотрел нарушения требований закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Во время проверки будет выяснено, выполняет ли вещатель действующее законодательство", — отмечается в сообщении.

При этом 11 января Нацсовет назначил "Интеру" внеплановую проверку из-за показа других советских фильмов.

Напомним, "черный список" российских артистов на Украине постоянно пополняется. Последней громкой "угрозой национальной безопасности" страны стал режиссер Никита Михалков.