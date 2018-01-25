"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев

В пятую годовщину сноса Краснознаменной группы свердловские общественники напомнили об этом событии, устроив необычную акцию, передает корреспондент Накануне.RU.

На недостроенной с 80-х годов телебашне, которую хотят снести в 2018 г. к Чемпионату мира по футболу, появились световые надписи. Они были спроецированы на долгострой с помощью лазеров и гласили: "Остановитесь, пожалуйста", "Моя башня", "Краснознаменная группа 2013".

Как пояснил Накануне.RU один из организаторов памятного мероприятия - координатор свердловского отделения движения "Суть времени" и председатель Гражданского комитета "В защиту исторического достоинства" Артемий Брусницын, в сносе Краснознаменки, как и в начавшемся демонтаже телебашни, общественники усматривают чиновничий "вандализм".

"Приурочили мы акцию к пятой годовщине сноса Краснознаменной группы и начавшемуся демонтажу телебашни. И телебашня, и Краснознаменная группа - это определенные символы города, с ними связана история города, человеческие судьбы. Для меня лично снос Краснознаменной группы - намного больнее. Это памятник за вклад в Победу. Но и снос телебашни, без учета мнения горожан, без альтернативных вариантов - это вандализм. Краснознаменную группу надо возвращать. Этого давно требовали и требуют горожане, это обещали местные власти ("хозяева своему слову"). А судьбу телебашни надо обсуждать с обществом", - подчеркнул в беседе с Накануне.RU общественник.

Стоит отметить, что в прошлую годовщину сноса Краснознаменки 15-метровую копию монумента нарисовали на льду городского пруда. В этот раз масштаб акции оказался еще больше, высота телевышки составляет около 220 м.

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.