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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
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телебашня, краснознаменная группа (2018) | Фото: vk.com/artemij_viktorovich

В пятую годовщину сноса Краснознаменной группы свердловские общественники напомнили об этом событии, устроив необычную акцию, передает корреспондент Накануне.RU.
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На недостроенной с 80-х годов телебашне, которую хотят снести в 2018 г. к Чемпионату мира по футболу, появились световые надписи. Они были спроецированы на долгострой с помощью лазеров и гласили: "Остановитесь, пожалуйста", "Моя башня", "Краснознаменная группа 2013".

телебашня, 2013(2018)|Фото: vk.com/artemij_viktorovich

телебашня, краснознаменная группа(2018)|Фото: vk.com/artemij_viktorovich

телебашня, акция в память о Краснознаменной группе(2018)|Фото: vk.com/artemij_viktorovich

телебашня, акция в память о Краснознаменной группе(2018)|Фото: vk.com/artemij_viktorovich

телебашня, моя башня(2018)|Фото: vk.com/artemij_viktorovich

Как пояснил Накануне.RU один из организаторов памятного мероприятия - координатор свердловского отделения движения "Суть времени" и председатель Гражданского комитета "В защиту исторического достоинства" Артемий Брусницын, в сносе Краснознаменки, как и в начавшемся демонтаже телебашни, общественники усматривают чиновничий "вандализм".

"Приурочили мы акцию к пятой годовщине сноса Краснознаменной группы и начавшемуся демонтажу телебашни. И телебашня, и Краснознаменная группа - это определенные символы города, с ними связана история города, человеческие судьбы. Для меня лично снос Краснознаменной группы - намного больнее. Это памятник за вклад в Победу. Но и снос телебашни, без учета мнения горожан, без альтернативных вариантов - это вандализм. Краснознаменную группу надо возвращать. Этого давно требовали и требуют горожане, это обещали местные власти ("хозяева своему слову"). А судьбу телебашни надо обсуждать с обществом", - подчеркнул в беседе с Накануне.RU общественник.

Стоит отметить, что в прошлую годовщину сноса Краснознаменки 15-метровую копию монумента нарисовали на льду городского пруда. В этот раз масштаб акции оказался еще больше, высота телевышки составляет около 220 м.

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.

краснознаменная группа, плотинка(2014)|Фото: gelio-nsk.livejournal.com

Панорама Екатеринбурга, телебашня, цирк(2016)|Фото: мэрия Екатеринбурга

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25.01.2018 19:08 Мск | Екатеринбург | Евгений Иванов
21:08 Екб


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"Остановитесь!" Телебашня превратилась в Краснознаменную группу для екатеринбуржцев
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