Центральный дом работников искусства может лишиться исторического здания

Центральный дом работников искусств в Москве может лишиться своего исторического здания. Ранее распоряжение о выселении ЦДРИ из здания на Пушечной улице подписали в Департаменте имущества Москвы: руководство ЦДРИ накопило большие долги в связи с высокой арендой здания в центре столицы.

В октябре 2017 года на сайте на сайте Сhange.org была опубликована петиция с требованием сохранить здание за ЦДРИ, которое он занимает с 1938 года.

"Это не просто отъем здания у творческого дома, а это ликвидация исторической и культурной ценности страны, из названия которой ушло только географическое наименование - СССР. Центральный Дом работников искусств СССР (ЦДРИ — единственный в стране творческий дом, объединяющий все виды и жанры искусства", - говорится в тексте петиции.

Защитники здания напоминают, что здесь проходили и проходят вечера мастеров искусства, чье творчество стало школой высокого профессионализма. И все 80 лет здание содержится самим ЦДРИ. "Причем сам Центральный Дом работников искусств находится на самофинансировании", - отмечается в петиции.

"Половина" площади Дома была передана властями Москвы на правах льготной аренды, и в 2015 году арендная плата выросла практически в 4 раза. Как утверждают в ЦДРИ, сделано это было в одностороннем порядке. В связи с этим у ЦДРИ накопился миллионный долг.

На сегодняшний момент требование отменить "все незаконные действия московского правительства в лице департамента имущества города Москвы, департамента культурного наследия города Москвы, а также Росреестра" поддержали более 5 тыс. 800 человек.

Не так давно со стороны властей Москвы все же последовала реакция. Вице-мэр Москвы Леонид Печатников на прошлой неделе провел совещание, на котором было принято решение об обращении к мэру Москвы с просьбой выделить субсидию на покрытие из городского бюджета долга ЦДРИ в 76 млн руб.

Вместе с тем, очевидно, что у деятелей культуры еще остались вопросы относительно судьбы ЦДРИ. Так, 26 января проблему обсудят в Мосгордуме, где состоится круглый стол "Спасём ЦДРИ! Искусство не бизнес!". Известные режиссёры, артисты, художники, писатели соберутся, чтобы заявить о необходимости сохранения ЦДРИ, "над которым нависла угроза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе общественного движения "Московский совет", на 4 февраля намечено проведение Социального марша "За права жителей Московского региона", участники которого также намерены поднять вопрос сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.