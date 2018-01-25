Куйвашев и Юмашева обсудили развитие "Ельцин-центра"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава фонда Ельцина Татьяна Юмашева 25 января обсудили совместную работу, связанную с развитием "Ельцин-центра", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Глава Среднего Урала поздравил Татьяну Юмашеву с недавно прошедшим днем рождения и с Татьяниным днем и поблагодарил ее за сотрудничество и "энергию, которую она вкладывает в развитие "Ельцин-центра".

"Пусть все складывается, как вы задумали. А задумали вы хорошее дело для нашего города, региона и не только", – сказал Куйвашев на встрече.

В свою очередь Юмашева отметила, что рада, что Центр создан именно в Екатеринбурге.