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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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На Среднем Урале наградили 55 полицейских по итогам работы в 2017 году
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Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия, награды (2018) | Фото: В. Горелых

По итогам оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году награждены 55 свердловских полицейских. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Сам он также оказался в списке поощренных.

Награды в рамках состоявшейся двухдневной коллегии вручили начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин и губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, а также командующий Уральским округом войск национальной гвардии Александр Попов, главы региональной Росгвардии Константин Шуршин и Федеральной службы судебных приставов Владимир Осьмак, рассказал Горелых.

Так, медаль "За доблесть в службе" получили семь человек. В их числе инспекторы ГИБДД Шалинского района старшие сержанты Андрей Бондар, Евгений Максимчук, капитан Александр Коньков, сыщики уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы Алексей Лазарев и Сергей Пазухин, а также оперуполномоченный из Березовского Дмитрий Теребенин и начальник ОВД Сысерти полковник полиции Евгений Узянов.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия, награды(2018)|Фото: В. Горелых

Ведомственной медалью "За боевое содружество" награждены майор ГУ МВД области Дмитрий Симонов и старший инспектор кадровой службы главка майор Евгений Якимов.

Двадцать четыре руководителя наградили знаком "За отличную службу в МВД". Еще семи офицерам вручены почетные грамоты МВД России.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия, награды(2018)|Фото: В. Горелых

"За конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов объявлена благодарность руководителю Управления по вопросам миграции полковнику Ольге Петровой, а памятного подарка удостоен начальник отдела УГИБДД Григорий Козьминых. За оказание содействия Росгвардии трое сотрудников награждены знаком "За отличие в службе" 2 степени. Его удостоены заместитель начальника УУР ГУ Натиг Байрамов, заместитель начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев и заместитель руководителя Управления организации охраны общественного порядка главка Борис Ковальковский", - рассказал Горелых.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия, награды(2018)|Фото: В. Горелых

Лучшим территориальным органом МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области признан ОВД Ревды, в качестве поощрения в райотдел передали служебный автомобиль "Форд Фокус".

Также на коллегии вручили кубки победителям 26 игр по служебно-прикладным видам спорта. Они достались полицейским из Центра профессиональной подготовки Нижнего Тагила и ОВД Каменска-Уральского.

В завершении церемонии награждения Михаил Бородин отметил успехи ОВД Серова, отдела полиции №24 Каменска-Уральского и Туринска, ставших победителями конкурса "Лучшая дежурная часть". Он также поздравил с присвоением очередного специального звания и вручил погоны полковника полиции начальнику УМВД по Екатеринбургу Сергею Кулагину и заместителю начальника ОРЧ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите Владимиру Ракову.

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25.01.2018 18:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:15 Екб


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На Среднем Урале наградили 55 полицейских по итогам работы в 2017 году
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