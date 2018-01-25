На Среднем Урале наградили 55 полицейских по итогам работы в 2017 году

По итогам оперативно-служебной деятельности в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в 2017 году награждены 55 свердловских полицейских. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Сам он также оказался в списке поощренных.

Награды в рамках состоявшейся двухдневной коллегии вручили начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Бородин и губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, а также командующий Уральским округом войск национальной гвардии Александр Попов, главы региональной Росгвардии Константин Шуршин и Федеральной службы судебных приставов Владимир Осьмак, рассказал Горелых.

Так, медаль "За доблесть в службе" получили семь человек. В их числе инспекторы ГИБДД Шалинского района старшие сержанты Андрей Бондар, Евгений Максимчук, капитан Александр Коньков, сыщики уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы Алексей Лазарев и Сергей Пазухин, а также оперуполномоченный из Березовского Дмитрий Теребенин и начальник ОВД Сысерти полковник полиции Евгений Узянов.

Ведомственной медалью "За боевое содружество" награждены майор ГУ МВД области Дмитрий Симонов и старший инспектор кадровой службы главка майор Евгений Якимов.

Двадцать четыре руководителя наградили знаком "За отличную службу в МВД". Еще семи офицерам вручены почетные грамоты МВД России.

"За конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов объявлена благодарность руководителю Управления по вопросам миграции полковнику Ольге Петровой, а памятного подарка удостоен начальник отдела УГИБДД Григорий Козьминых. За оказание содействия Росгвардии трое сотрудников награждены знаком "За отличие в службе" 2 степени. Его удостоены заместитель начальника УУР ГУ Натиг Байрамов, заместитель начальника полиции УМВД по Екатеринбургу Александр Дмитриев и заместитель руководителя Управления организации охраны общественного порядка главка Борис Ковальковский", - рассказал Горелых.

Лучшим территориальным органом МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области признан ОВД Ревды, в качестве поощрения в райотдел передали служебный автомобиль "Форд Фокус".

Также на коллегии вручили кубки победителям 26 игр по служебно-прикладным видам спорта. Они достались полицейским из Центра профессиональной подготовки Нижнего Тагила и ОВД Каменска-Уральского.

В завершении церемонии награждения Михаил Бородин отметил успехи ОВД Серова, отдела полиции №24 Каменска-Уральского и Туринска, ставших победителями конкурса "Лучшая дежурная часть". Он также поздравил с присвоением очередного специального звания и вручил погоны полковника полиции начальнику УМВД по Екатеринбургу Сергею Кулагину и заместителю начальника ОРЧ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите Владимиру Ракову.