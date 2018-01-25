Парикмахеры с помощью фенов спасли замерзающую пенсионерку в Кузбассе

Сотрудники одной из парикмахерских спасли потерявшую память старушку, которая в мороз оказалась на улице в легкой одежде. Инцидент произошел в городе Березовский Кемеровской области. Одна из сотрудниц парикмахерской обратила внимание на пожилую женщину которая, несмотря на тридцатиградусный мороз, была довольно легко одета и выглядела несколько растерянной. Озябшую старушку завели внутрь и напоили чаем, а руки и ноги пенсионерки отогревали при помощи фенов, сообщает "Федералпресс" со ссылкой на ГУ МВД по региону.