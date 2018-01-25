В Челябинске объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"25–26 января в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены до 19 часов 26 января.

Напомним, в Челябинске передвижная лаборатория минэкологии зафиксировала превышения ПДК по формальдегиду 19 и 20 января.