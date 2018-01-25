В Зауралье будут внедрять новую систему диспетчеризации грузоперевозок

В Курганской области упорядочат грузоперевозки - это будет сделано с целью уменьшения затрат предприятий и организаций.

Ресурс будет функционировать простым образом - фирма оставляет заявку на перевозку своей продукции, перевозчик сразу же отвечает на нее, указывая определенную цену и сроки выполнения заказа, сообщили Накануне.RU в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Затем для бизнесменов будет составлен список надежных и наиболее незатратных грузоперевозчиков. В системе предлагается полностью убрать такое звено как "посредник" - это снизит стоимость доставки груза.

"Логистам не всегда удается договориться с самыми дешевыми перевозчиками. Система исключает это и беспристрастно отсеивает кандидатов", - добавили в департаменте.