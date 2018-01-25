Выезд на ледовый автодром Балтыма пытались перекрыть бетонными блоками

Администрация Верхней Пышмы перекрывает выезд на ледовый автодром Балтыма бетонными блоками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе автодрома. Напомним, ранее проведение соревнование на льду особо охраняемого природного объекта закончилось скандалом с привлечением полиции и казаков.

"Сегодня администрация Верхней Пышмы добилась от Верхнепышминского ГИБДД предписания о перекрытии выезда на ледовый автодром Балтыма. С этим предписанием чиновники явились на спортивный объект и попытались установить поперек дороги несколько бетонных блоков. Однако, владельцы автодрома не пустили их на свою территорию. Предписание организаторам автогонок почему-то скинули личным сообщением в Whatsapp незадолго до приезда автокрана с бетонными блоками", - рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в настоящее время юрист спортсменов подаёт заявление в Арбитражный суд Свердловской области по поводу этого предписания. По мнению гонщиков, оно является явно незаконным, так как движение машин на территории автодрома ведется в соответствии с договором, заключенным ими ранее с региональным минприроды.

Напомним, ранее в сети появилась петиция в поддержку автогонок на озере Балтым. Поводом для ее появления стал инцидент, произошедший в минувшие выходные на озере Балтым во время проведения гонок "Extreme Ice 2018" и "Ice Drift 2018". Тогда региональное минприроды и администрация Верхней Пышмы провели совместный рейд. При этом, поддержку им оказали местные казаки, вооруженные ножами и нагайками. По информации участников соревнований, казаки заблокировали выезд на лёд и не пускали спортсменов на трек. Однако им удалось лишь задержать проведение соревнований на несколько часов.

На следующий день глава министерства природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что казаки привлекались к проверке на основании официального соглашения с министерством. Он также озвучил официальную позицию министерства: озеро Балтым является памятником природы, то есть, особо охраняемой природной территорией регионального значения и находится под охраной государства, а все передвигающиеся автомобили в данной природоохранной зоне нарушают законодательство Российской Федерации.