В аппарате полпреда президента в ПФО подтвердили встречу Бабича с Решетниковым

Губернатор Пермского края Максим Решетников примет участие во встрече полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с с профессорско-преподавательским составом и студентами ведущих вузов края. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

Михаил Бабич посетит Пермский край завтра, 26 января. Общение с преподавателями и студентами вузов пройдет в стенах Государственного национального исследовательского университета.

В этот же день полпред отправится в Ижевск, где встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Там Михаил Бабич проведет совещание по ситуации в жилищной сфере республики. В мероприятии примет участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.