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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Сургутскую авиакомпанию вновь просят признать банкротом
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о банкротстве сургутской авиакомпании "Скол". Ранее к ней уже были претензии со стороны налоговой службы, передает корреспондент Накануне.RU.

С исковым заявлением обратился Игорь Васильченко. Он заявил о долге авиакомпании в 3,5 млн руб. Иск не принят к производству.

Напомним, нее иск о банкротстве перевозчика подавала инспекция федеральной налоговой службы по Сургуту. Долг компании оценивался в 17 млн руб.

"Скол" работает в Сургуте, имеет филиал в Красноярском крае. Компания осуществляет вертолетные работы как в Восточной и Западной Сибири, так и за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок

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25.01.2018 16:01 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
18:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.10.2017 16:10 Мск
Налоговая отозвала иск о банкротстве сургутской авиакомпании

Ранее 26.09.2017 09:07 Мск
Налоговая служба Сургута требует признать авиакомпанию "Скол" банкротом








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Сургутскую авиакомпанию вновь просят признать банкротом
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