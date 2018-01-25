Сургутскую авиакомпанию вновь просят признать банкротом

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступил иск о банкротстве сургутской авиакомпании "Скол". Ранее к ней уже были претензии со стороны налоговой службы, передает корреспондент Накануне.RU.

С исковым заявлением обратился Игорь Васильченко. Он заявил о долге авиакомпании в 3,5 млн руб. Иск не принят к производству.

Напомним, нее иск о банкротстве перевозчика подавала инспекция федеральной налоговой службы по Сургуту. Долг компании оценивался в 17 млн руб.

"Скол" работает в Сургуте, имеет филиал в Красноярском крае. Компания осуществляет вертолетные работы как в Восточной и Западной Сибири, так и за рубежом. В России является одним из крупных операторов вертолетных перевозок