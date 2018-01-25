В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по информации в СМИ о несоблюдении в одной из муниципальных школ прав несовершеннолетнего при организации питания.

"В сообщении говорится, что в одной из школ обучается ребенок, которому ранее предоставлялось льготное питание, поскольку его семья была признана многодетной. Позже семья данный статус утратила, после чего ребенок лишился права питаться бесплатно, а впоследствии ему было запрещено садиться за стол вместе с одноклассниками и другими учениками", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.