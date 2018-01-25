"Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист", - Шипулин впервые высказался о своем недопуске на Олимпиаду

Свердловский биатлонист Антон Шипулин впервые после появления информации о своем недопуске на Олимпиаду в Южной Корее, прокомментировал эти новости. Заявление спортсмен сделал в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
"Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца", - поделился биатлонист.
Он сообщил, что 22 января, в понедельник, направил письмо в Международный Олимпийский комитет с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке "приглашенных"на Игры. Никакого ответа спортсмен пока не получил.
"Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - сказал Антон Шипулин.
Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!
Напомним, ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина. Отказ пригласить Антона Шипулина на Олимпиаду в МОК пояснить не смогли.