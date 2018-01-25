"Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист", - Шипулин впервые высказался о своем недопуске на Олимпиаду

Свердловский биатлонист Антон Шипулин впервые после появления информации о своем недопуске на Олимпиаду в Южной Корее, прокомментировал эти новости. Заявление спортсмен сделал в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца", - поделился биатлонист.

Он сообщил, что 22 января, в понедельник, направил письмо в Международный Олимпийский комитет с просьбой подтвердить или опровергнуть факт своего отсутствия в списке "приглашенных"на Игры. Никакого ответа спортсмен пока не получил.

"Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - сказал Антон Шипулин.

Напомним, ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина. Отказ пригласить Антона Шипулина на Олимпиаду в МОК пояснить не смогли.