"Ямалавтодор" оплатит похороны погибшего во время строительства зимника тракториста

Работодатель погибшего при строительстве зимника тракториста, "Ямалавтодор", поможет семье похоронить рабочего. Они оплатят доставку тела в Курганскую область, а также дадут семье денег на дорогу, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно коллективному договору, родные погибшего получат компенсацию в 500 тыс. руб., 25 тыс. руб. – на похороны. Погибшего похоронят в Курганской области. "Ямалавтодор" оплатит доставку туда тела и поездку семьи на скорбную церемонию. У тракториста остались вдова и семеро детей, четверо из которых – приемные. На предприятии он проработал почти 20 лет, сообщает "Красный север".

Напомним, трагедия случилась 22 января. В районе села Салемал при устройстве на Оби зимника под лед провалился колесный трактор "К-700". Водитель погиб. Сотрудники окружного управления СКР проверяют обстоятельства смерти ямальца. Тело его смогли найти и извлечь из-подо льда только через двое суток.