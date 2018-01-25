Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил сохранение 218 исторически значимых домов, попавших в программу реновации. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в списке фигурировали 240 домов.

"Рассмотрели на Штабе по реновации 240 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность. 218 из них обязательно надо сохранить, а как быть с остальными зданиями, решим при подготовке градостроительной документации", - написал Собянин.

Рассмотрели на Штабе по реновации 240 домов, которые представляют историческую и архитектурную ценность. 218 из них обязательно надо сохранить, а как быть с остальными зданиями, решим при подготовке градостроительной документации. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 января 2018 г.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.