Людмила Сенчина будет похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Народная артистка России Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где Сенчина работала солисткой в молодости.

"Людмила Сенчина завещала похоронить ее на Смоленском кладбище. Траурная церемония в процессе согласования. Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗ, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня", - цитирует Шварцкопфа РИА Новости.

Сенчина скончалась сегодня в Петербурге на 68-м году жизни. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью артистки.