Правительство разрешило россиянам бесплатно собирать валежник

Правительство РФ концептуально поддержало поправки в Лесной кодекс, позволяющие жителям бесплатно собирать в лесу валежник для собственных нужд. Проект внесли депутаты Госдумы весной 2017 г., авторы указали на то, что сейчас заготовка поваленных деревьев является правонарушением, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация с обеспечением жителей дровами с каждым годом ухудшается, отмечают в Госдуме. В действующем лесном законодательстве заготовка древесины и заготовка валежника не в полной мере разграничены. Сегодня в соответствии с действующей редакцией статьи 30 Лесного кодекса для самостоятельной заготовки необходимо заключать договоры купли-продажи лесных насаждений. Однако заготовка валежника не связана с рубками лесных насаждений и не является заготовкой древесины.

В случае принятия закона, для граждан будет введен упрощенный порядок сбора поваленных деревьев, кустарников или их поврежденных частей "в целях отопления и использования его для иных хозяйственных нужд".

"В приоритет мы должны ставить нужды граждан - валежник должен быть доступен для них, но не должен становиться новой сферой предпринимательской деятельности", - заявил один из авторов проекта, депутат ГД Николай Николаев.

Проект дорабатывает комитет Госдумы по природным ресурсам.