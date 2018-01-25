"Восстановлено освещение, заменили стёкла на окнах". Жители екатеринбургского дома, где произошел взрыв, останутся без газа

В Екатеринбурге пострадавшие от взрыва в доме на улице Пионеров, 3 останутся без газа минимум на сутки. По данным УК "Урал-СТ", сегодня сотрудники проведут проверку вентиляционных каналов, если замечаний не будет, поставку газа в квартиры возобновят 26 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управляющей компании.

На данный момент восстановлено освещение, произведена замена стекол на окнах подъездов, установлена железная дверь в секцию, где прогремел взрыв. Утром оттуда вывезли последнего остававшегося жильца.

"Пока сложно назвать сумму нанесенного ущерба, поскольку экспертиза лифтового оборудования и несущих конструкций будет проведена ближе к вечеру. Как только следственный комитет и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифтовое оборудование и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, однако в дальнейшем, после того как будет установлена личность виновного в ЧП, обратимся в суд за возмещением затрат", - сообщила руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко.

Напомним, в Екатеринбурге с 24 на 25 января в жилом доме на ул.Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбуре, чтобы покурить. Эвакуировали 37 человек. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.