В Самаре ученик разбросал в школе дымовые факелы и угрожал преподавателю и детям оружием

В Самаре учащийся одной из школ пронес в здание учебного заведения пневматическое оружие и дымовые факелы, которые разбросал в коридоре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

Инцидент произошел на улице Советской Армии. Пострадавших нет.

"По предварительной информации, сегодня утром один из учащихся, 2002 года рождения, пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре", - сообщили в полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних в настоящее время опрашивают учащихся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О задержании подростка не сообщается.

Местные СМИ сообщают, что ЧП произошло в техникуме сервиса производственного оборудования, где находились ученики школы №46, закрытой на ремонт. Учащийся 9-го класса взорвал дымовые шашки в коридоре, а после зашел в класс и угрожал преподавателю и школьникам двумя винтовками, которые он смог пронести в чехле из-под гитары.

Отметим, подобные инциденты в российских учебных заведениях в последнее время не редкость. Так, в январе были совершены нападения на учеников школ в Перми и Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области.

Сегодня сообщалось, что в Ульяновске двое подростков 15 и 17 лет на территории лицея из пневматического пистолета обстреляли из-за забора катающихся с горки пятиклассников.