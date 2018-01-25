Открывается прямой рейс из Перми в Геленджик

Международный аэропорт "Пермь" открывает прямые рейсы в Геленджик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта. С 18 июня по 19 сентября начнет полеты осуществлять компания "ЮВТ Аэро" на самолетах типа Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Воспользоваться услугами авиакомпании пермяки смогут два раза в неделю по понедельникам и средам.

"Вылет из Геленджика в 12.20, прибытие в аэропорт Перми в 17.10; обратный вылет из Перми в 17.50, прибытие в аэропорт Геленджика в 18.50 (время для всех аэропортов указано местное). Время в пути три часа", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Стоимость билетов на одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы составит 8090 руб. Билеты уже поступили в продажу.