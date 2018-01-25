На челябинца завели уголовное дело за звонок о минировании школы

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Вечером 24 января неизвестный позвонил на номер 112 и сказал, что школа № 101 в Тракторозаводском районе взорвется.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан безработный 32-летний челябинец. Известно, что мужчина проживает в соседнем дворе от школы, у него трое детей. В момент звонка он был пьян.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.