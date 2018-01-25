Мизулина направит в Генпрокуратуру просьбу проверить новый виток активности "групп смерти" в соцсетях

Сенатор Елена Мизулина попросит генпрокуратуру проверить новый виток деятельности суицидальных сообществ в соцсетях, отмечает пресс-служба члена Совета Федерации.

По ее словам, проблема подростковых самоубийств до сих пор остается одной из самых острых.

"Например, в "Фейсбуке" вся информация такого рода моментально блокируется, а вот "Вконтакте" , "Телеграме", "Вотсапе" подобная информация активно распространяется и никем не контролируется.

Таких групп, сообществ, каналов очень много, число подписчиков гигантское. Существуют игры альтернативной реальности, где детям дают жёсткие и анархические задания. Мы все помним, как это было с группами о суицидах. Наши опасения о спланированной работе по созданию такого рода групп подтвердились", - сказала Мизулина.

Сенатор считает недопустимым широкое распространение подобной информации. Она предположила, что модераторы социальных сетей принимают недостаточные меры по выявлению и блокировке противоправной информации, распространяемой среди детей.

Ранее на заседании временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса сенатор предложила подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется - вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности.