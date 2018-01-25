В Подмосковье задержали фактического руководителя секты "бога Кузи"

Фигурант дела о хищении более 215 миллионов рублей по делу "бога Кузи" задержан в Подмосковье.

"Сотрудниками Главного следственного управления и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ФСБ России задержан 59-летний уроженец города Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения свыше 215 млн рублей", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источников, речь идет о Юрии Цукермане, объявленном в розыск после хищения денег, которые были вещдоками по делу секты "Бога Кузи". Цукерман также был одним из руководителей секты.

"Следствием установлено, что задержанный изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу", - сообщила Волк. Впоследствии в отношении мужчины следствием вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск.

На банковских счетах фигуранта обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги. Следствие уже подготовило ходатайство в суд о его аресте.

Как сообщало Накануне.RU, "бог Кузя" и его сообщники в организации секты были задержаны в 2015 году. По месту их проживания полицейские изъяли около 43 млн рублей и свыше $100 тысяч.

В сентябре 2007 года на территории Москвы Андрей Попов, 1977 года рождения, создал секту, провозгласив себя "богом Кузей", единственным руководителем, учителем и владыкой, якобы наделенным божественными знанием и силой. В дальнейшем, по версии следствия, соучастники в составе организованной преступной группы под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили свыше 7 миллионов рублей.