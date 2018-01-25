Власти решили сохранить единственное родильное отделение в Катав-Ивановске

Для родильного отделения районной больницы Катав-Ивановска найдут нового специалиста на должность врача-акушера. На время поиска в роддоме будет организовано круглосуточное дежурство врача. Об этом стало известно по итогам выездного совещания по вопросу продолжения работы родильного отделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

К депутатам ЗСО обратились жители города с просьбой сохранить роддом. С 1 января врач-акушер вышла на пенсию и ставка остается вакантной. Чтобы привлечь нового специалиста, рассматривается возможность включить Катав-Ивановск в программы "Земский доктор, "Земский фельдшер", а также использовать для решения проблемы в будущем программу целевого приема в Южно-Уральский государственный медицинский университет.

На время поиска специалиста, роддом не останется без акушера-гинеколога. Здесь будет организовано круглосуточное дежурство врача. Также в районе работают три бригады скорой помощи, которые в случае острой необходимости смогут доставлять рожениц в медучреждения ближайших городов.

По итогам совещания было принят документ, в котором прописано, как будет осуществляться медицинская помощь роженицам и прописаны сроки решения кадровой проблемы.

Как отметил депутат ЗСО Константин Захаров, работа родильного отделения по оказанию медицинской помощи при неосложненных родах, низкой группе риска по материнской и перинатальной патологии продолжится.

Беременных средней и высокой группы риска будут направлять в Златоуст и Челябинск.

Как ранее сообщало Накануне.RU, южноуральцы выступили против закрытия родильного отделения в Катав-Ивановском районе. Соответствующую петицию была опубликована на change.org. В минздраве Челябинской области тогда объяснили, что с целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи рожениц будут направлять в Усть-Катав, Златоуст и Челябинск, добавив, что городская больница Катав-Ивановска относится к учреждениям здравоохранения, в которых не предусмотрено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога.