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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Власти решили сохранить единственное родильное отделение в Катав-Ивановске
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(2006) | Фото: photo.dgu.ru

Для родильного отделения районной больницы Катав-Ивановска найдут нового специалиста на должность врача-акушера. На время поиска в роддоме будет организовано круглосуточное дежурство врача. Об этом стало известно по итогам выездного совещания по вопросу продолжения работы родильного отделения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.
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К депутатам ЗСО обратились жители города с просьбой сохранить роддом. С 1 января врач-акушер вышла на пенсию и ставка остается вакантной. Чтобы привлечь нового специалиста, рассматривается возможность включить Катав-Ивановск в программы "Земский доктор, "Земский фельдшер", а также использовать для решения проблемы в будущем программу целевого приема в Южно-Уральский государственный медицинский университет.

На время поиска специалиста, роддом не останется без акушера-гинеколога. Здесь будет организовано круглосуточное дежурство врача. Также в районе работают три бригады скорой помощи, которые в случае острой необходимости смогут доставлять рожениц в медучреждения ближайших городов.

По итогам совещания было принят документ, в котором прописано, как будет осуществляться медицинская помощь роженицам и прописаны сроки решения кадровой проблемы.

Как отметил депутат ЗСО Константин Захаров, работа родильного отделения по оказанию медицинской помощи при неосложненных родах, низкой группе риска по материнской и перинатальной патологии продолжится.

Беременных средней и высокой группы риска будут направлять в Златоуст и Челябинск.

Как ранее сообщало Накануне.RU, южноуральцы выступили против закрытия родильного отделения в Катав-Ивановском районе. Соответствующую петицию была опубликована на change.org. В минздраве Челябинской области тогда объяснили, что с целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи рожениц будут направлять в Усть-Катав, Златоуст и Челябинск, добавив, что городская больница Катав-Ивановска относится к учреждениям здравоохранения, в которых не предусмотрено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога.

Другие новости по темам: роддом, родильное отделение, минздрав, дети, роженица, больница,
25.01.2018 15:02 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Власти решили сохранить единственное родильное отделение в Катав-Ивановске
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