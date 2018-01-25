На повышение МРОТ дополнительно потребуется 39,3 млрд из бюджетов всех уровней

В Минтруде подсчитали объем дополнительных средств на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Индексация, напомним, должна состояться 1 мая 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд руб, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн бюджетников.

"Из них объем средств федерального бюджета – 7,5 млрд руб., региональных и муниципальных бюджетов – 31,8 млрд руб", - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Дополнительные затраты организаций реального сектора экономики (1,4 млн работников) составят 22,7 млрд руб.

Напомним, с 1 мая 2018 г. МРОТ будет равен 11 163 руб., суммарное повышение МРОТ в 2018 г. составит 43%. Сейчас МРОТ составляет 9 489 руб. или 85 % от прожиточного минимума.