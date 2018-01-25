Вдова Сергея Бодрова-младшего стала жертвой телефонных мошенников

Вдова известного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Светлана стала жертвой телефонных мошенников.

Известно, что 24 января Бодровой позвонил некий мужчина, который назвался представителем банка, где у вдовы актера открыт счет. Он попросил по телефону называть реквизиты банковской карты, поскольку в кредитном учреждении якобы проходит реконструкция интернет-банка. После этого женщина обнаружила, что счет обнулен - с него были списаны 575 тыс. руб. Пострадавшая тут же обратилась в полицию.

Как напоминают "Вести", актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб на съемках фильма "Связной" в Кармадонском ущелье Северной Осетии в сентябре 2002 года: он и еще 124 человека стали жертвами схода ледника. В селе Гизель, на которое обрушился ледниковый поток, установлен памятник погибшим.

Напомним, в конце прошлого года в Москве были задержаны двое подозреваемых в краже крупной суммы из банковской ячейки у ведущего телепередачи "Человек и закон" и режиссера фильма "Крым" Алексея Пиманова. Также удалось задержать злоумышленника, укравшего деньги у легендарного актера Владимира Этуша.