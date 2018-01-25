Тревожными кнопками оснащены 77,5% детских садов и школ Прикамья

В Перми на заседании антитеррористической комиссии подвели итоги межведомственных проверок, которые стартовали в регионе после трагедии в пермской школе. Было проверено 1570 школ и детских садов. Выяснилось, что тревожными кнопками оснащены 77,5% учреждений, а камеры видеонаблюдения установлены в 81,2% школ и детских садов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в обеспечение безопасности школ в последние годы регион вкладывает большие средства.

"Ежегодно на комплексную безопасность образовательных учреждений тратится 1,3 млрд руб. При этом безопасность обеспечивается строго в соответствии с региональным и федеральным законодательством. Но жизнь показала, что при возникновении экстремальных ситуаций, и уже не в теории, а, к сожалению, в реальности, система дает сбои", - отметил глава региона..

Министр образования края Раиса Кассина сообщила, что во всех школах региона есть пункты охраны, но к работе персонала остаются вопросы.

"Выяснилось невыполнение или незнание некоторых должностных инструкций охранным персоналом. У всех хорошо отработаны навыки эвакуации, но ни дети, ни сотрудники не знают, как себя вести в экстремальных ситуациях. Необходимы рекомендации по поведению в нестандартных случаях", - сообщила Раиса Кассина.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отчитался о проверках 130 школ Перми и сообщил, что до конца января будут проверены детские сады и учреждения дополнительного образования города. По мнению главы Перми, можно рассмотреть возможность закрепления за охранными предприятиями определенных территорий, а не отдельных объектов. Замначальника управления Росгвардии по Пермскому краю Ринат Авхадиев предложил в будущем объединить системы охраны всех объектов здравоохранения, культуры и образования. Он также сообщил, что сотрудники Росгвардии выявили шесть нарушений оказания охранных услуг. К административной ответственности привлечено пять работников и один руководитель частной охранной организации. Охранники школ прошли инструктаж и учебные тренировки.

По итогам заседания антитеррористической комиссии губернатор Максим Решетников поручил министерству образования составить план по исправлению всех выявленных недостатков, в частности, организовать проведение практических тренировок по отработке действий при эвакуации и провести дополнительные инструктажи сотрудников образовательных учреждений, министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок совместно с министерством образования и науки, министерством территориальной безопасности и управлением ФСВНГ России по Пермскому краю проработать вопрос о специальных требованиях при закупке услуг по охране образовательных учреждений. Также Министерству территориальной безопасности поручено сформировать предложения по ежеквартальному контролю над выполнением требований безопасности образовательных учреждений.

Как сообщало Накануне.RU, двое подростков с ножами напали на школьников и учительницу 15 января. Пострадали 15 человек. 12 было госпитализировано. На сегодняшний день восемь пострадавших уже выписаны из больниц, в краевой детской клинической больнице остаются двое детей, еще один мальчик находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, учитель начальных классов – в городской клинической больнице №4. Отметим, что после инцидента Пермь посетили детский омбудсмен Анна Кузнецова и министр образования РФ Ольга Васильева. Проводятся проверки. Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах, а также наказывать сотрудников соцсетей и месседжеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах.

Сегодня стало известно, что краевые власти после ЧП предложили поменять федеральный закон и расширить полномочия комиссий ПДН.

После инцидента в Перми произошло нападение на учеников в Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области. Сегодня стало известно о стрельбе на территории одного из лицеев в Ульяновске.