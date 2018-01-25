СМИ: Порошенко согласился с требованием МВФ поднять цены на газ для населения

Украинский президент Петр Порошенко пошел на все условия МВФ для выделению очередного транша. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "Украинские новости".

Речь идет о повышении цены на газ для населения и предприятий коммунальной сферы, что неизбежно повлечет за собой рост тарифов на отопление и горячую воду.Также Порошенко готов изменить законопроект об антикоррупционном суде, как требуют на Западе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре МВФ потребовал от Украины поднять цены на природный газ для населения до "импортного паритета".