Госбанкам запрещают покупать другие банки

Центральный банк поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы запретить государственным банкам покупать другие кредитные организации или контрольные пакеты в них. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров рассказал в интервью РИА Новости.

Исключение из правил ФАС допускает при осуществлении процедуры оздоровления коммерческого банка, предупреждения его банкротства.

"В целом регулятор поддерживает наши устремления, мы получили соответствующий ответ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина", - сообщил он агентству.

Он отметил, что развитие госбанков не должно осуществляться за счет поглощения конкурентов.

"Состояние конкуренции в банковской системе ухудшается, и все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с государственным участием как на федеральном, так и особенно на региональном уровне", - сказал Кашеваров.

Как сообщало Накануне.RU, глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что банк рассмотрит покупку "Возрождения", входившего в группу "Промсвязьбанка".

Напомним, что государство получит акции трех крупнымх коммерческих банков - "ФК Открытие", "Бинбанка" и "Промсвязьбанка". Сейчас они санируются за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Группа братьев Ананьевых при этом рассматривается в качестве базы для создания "оборонного" банка.