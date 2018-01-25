"Ребята, которые за этим стоят, должны садиться лет на 5": Ссылки на живодерские ресурсы направили в Генпрокуратуру и МВД

Подборка ссылок на живодерские ресурсы направлена в Генпрокуратуру и МВД для установления личности живодеров и организаторов распространения контента, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Бурматов по итогам встречи с представители социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Вконтакте" – сейчас по итогам мониторингов - главный "навигатор" по видео, которое производят на российских подпольных студиях, убивая, калеча, давя, удушая и расчленяя на видео животных (щенков, кроликов, кошек). Надо "выпилить" тех ребят, которые за этим стоят, они должны садиться на пять лет по измененной статье 245 УК РФ. Эту гадость надо давить на любых площадках, в любых соцсетях, мы это с Роскомнадзором реализуем, потому что по другим видам контента, который наносит ущерб психике, это делается", - заявил Владимир Бурматов.

Представители "Вконтакте", со слов депутата, ответили, что реагируют на подобный контент "исходя из "здравого смысла".

"Здравый смысл здесь может быть один: информацию передавать МВД для установления личности организаторов и владельцев этих ресурсов, а видео с расчленением и издевательством над животными - блокировать. На том и договорились. Подборка ссылок на живодерские ресурсы направлена в Генпрокуратуру и МВД для проведения следственных действий и установления личности живодеров и организаторов распространения контента. МВД уже работает по нашему запросу, обратная связь есть. Представители "Вконтакте" тоже пообещали подключиться. В ближайшее время, надеюсь, получится подключить к этой работе Роскомнадзор, создав необходимые правовые условия для этого", - написал Бурматов в своем "Инстаграме".

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.

В настоящее время Госдума продолжает работу над основным законом по защите животных – "об ответственном обращении с животными", который перенесли на неопределенный срок для устранения "межведомственных противоречий".