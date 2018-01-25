"Ребята, которые за этим стоят, должны садиться лет на 5": Ссылки на живодерские ресурсы направили в Генпрокуратуру и МВД

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Новости
25.01.2018 14:43 Мск (16:43 Екб)
общество | В России
"Ребята, которые за этим стоят, должны садиться лет на 5": Ссылки на живодерские ресурсы направили в Генпрокуратуру и МВД
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собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными (2017) | Фото: btv.md

Подборка ссылок на живодерские ресурсы направлена в Генпрокуратуру и МВД для установления личности живодеров и организаторов распространения контента, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Бурматов по итогам встречи с представители социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU.
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"Вконтакте" – сейчас по итогам мониторингов - главный "навигатор" по видео, которое производят на российских подпольных студиях, убивая, калеча, давя, удушая и расчленяя на видео животных (щенков, кроликов, кошек). Надо "выпилить" тех ребят, которые за этим стоят, они должны садиться на пять лет по измененной статье 245 УК РФ. Эту гадость надо давить на любых площадках, в любых соцсетях, мы это с Роскомнадзором реализуем, потому что по другим видам контента, который наносит ущерб психике, это делается", - заявил Владимир Бурматов.

Представители "Вконтакте", со слов депутата, ответили, что реагируют на подобный контент "исходя из "здравого смысла".

"Здравый смысл здесь может быть один: информацию передавать МВД для установления личности организаторов и владельцев этих ресурсов, а видео с расчленением и издевательством над животными - блокировать. На том и договорились. Подборка ссылок на живодерские ресурсы направлена в Генпрокуратуру и МВД для проведения следственных действий и установления личности живодеров и организаторов распространения контента. МВД уже работает по нашему запросу, обратная связь есть. Представители "Вконтакте" тоже пообещали подключиться. В ближайшее время, надеюсь, получится подключить к этой работе Роскомнадзор, создав необходимые правовые условия для этого", - написал Бурматов в своем "Инстаграме".

собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными(2017)|Фото: btv.md

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.

В настоящее время Госдума продолжает работу над основным законом по защите животных – "об ответственном обращении с животными", который перенесли на неопределенный срок для устранения "межведомственных противоречий".

Другие новости по темам: животные, жестокое обращение с животными, законопроект, госдума, издевательство, контактный зоопарк, живодер
25.01.2018 14:43 Мск | Анна Смирнова
16:43 Екб


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"Ребята, которые за этим стоят, должны садиться лет на 5": Ссылки на живодерские ресурсы направили в Генпрокуратуру и МВД
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