В 2014 году Крымом "рассчитались" за должности в Киеве, - адвокат Януковича

Люди, захватившие власть с Киеве в конце февраля 2014 года, фактически "рассчитались" Крымом за то, чтобы сохранить свою власть. В случае борьбы за Крым они могли ее лишиться. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил на суде Виталий Сердюк, адвокат свергнутого президента Украины Виктора Януковича.

"Защитой получена очень ценная информация, которая будет использована против спикера Рады Андрея Парубия и других по делу о государственном перевороте, по делу о событиях на Майдане, которое слушается в Печерском суде. Свою причастность к немирным – с оружием – событиям на Майдане Парубий подтвердил. Парубий подтвердил, что фактически Крымом рассчитались за возможность его команде быть во власти в то время, и сейчас", - сказал Сердюк.

Он добавил, что, согласно результатам исследования рассекреченного протокола Совета нацбезопасности и обороны, стало ясно, что группа лиц, придя к власти, встала перед вопросом, что делать: "либо защищать Крым, либо защищать себя и свою власть в Киеве. И они остановились на втором варианте".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, посол Украины в Польше Андрей Дещица на суде заявил, что Киев не стал вводить военное положение для борьбы за Крым ради легализации нового президента.