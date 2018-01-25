Депутат-прогульщик ЕГД Боровик организовал гостиничный бизнес в Литве

Депутат-прогульщик Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, не появляющийся на заседаниях уже больше года, открыл свой бизнес в Литве. Речь идет о гостинице. Об этом сам Боровик рассказал в интервью изданию "Литовский курьер", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, он решил организовать бизнес в Литве, поскольку "сейчас в России бизнесу живется не очень сладко – постоянно меняются правила игры – налоговые, администрирования, да и, вообще, экономическая ситуация, которая сложилась вследствие введенных санкций, "бьет" по карману населения, по покупательной способности".

"В сложившейся ситуации мне как предпринимателю не хотелось бросать бизнес, интересно было его развивать, а не стагнировать. Поэтому я принял решение – попробовать свои силы в другой стране, например, в Литве, хотя рассматривались и другие варианты – Чехия, Венгрия. Признаюсь честно, поначалу было страшно – чужая страна, другие законы, вдруг не получится. Зато сейчас, по прошествии года, считаю, что принял тогда правильное решение. В Литве я чувствую себя очень комфортно", - рассказал он.

Выбор народного избранника пал на Вильнюс. По его словам, это произошло потому что "здесь все еще говорят по-русски".

"Кроме того, экономика Литвы является развивающейся, соответственно, перспектив для бизнеса здесь гораздо больше. Неслучайно в Литву все чаще приезжают предприниматели из России, чтобы открыть здесь свое дело. Люди чувствуют себя комфортно, никакой ненависти к себе не ощущают, по крайней мере, на бытовом уровне это не проявляется, хотя нередко литовские СМИ навязывают полемику по этому вопросу", - уточнил Боровик.

Он также выразил мнение, что развивать свой бизнес в Литве могло бы еще большее число предпринимателей из России, но недружественное отношение к России со стороны Литвы "и та кампания, которая сейчас ведется по очернению России, порождают такое же зеркальное отношение и к вашей стране, как к недружественному государству". По мнению депутата, это отпугивает тех русских предпринимателей, которые готовы и хотели бы вкладывать свои инвестиции в Литву.

При этом Боровик также рассказал, что у проблем с ведением бизнеса в Литве не возникает, при условии, что он "честный, открытый, с соблюдением установленных правил, законный".

"В этом отношении это значительный плюс по сравнению с российскими реалиями. Более того, за время своей деятельности мы смогли еще и расшириться – количество мест в нашей гостинице выросло фактически в полтора раза. Гостевой дом приносит прибыль, я вижу, что есть перспективы развития и в планах на этот год – открыть еще одну гостиницу. В этом отношении Вильнюс идет по правильному пути, привлекая достаточно большое число туристов как из Европы, так и из России. Говоря статистическим языком 45% постояльцев нашей гостиницы – это русскоговорящие граждане, 40% – иностранцы и 15% – литовцы", - рассказал депутат.

"Я как предприниматель считаю, что задача малого бизнеса – обеспечивать самозанятость населения, а задача государства – этим людям не мешать, создавать благоприятные условия. Здесь, в Литве, применяются меры по стимулированию малого бизнеса, чтобы люди могли работать на себя. В этом смысле у вас ситуация гораздо лучше", - добавил он.

Коснулся в интервью литовскому изданию депутат ЕГД и темы политики. В частности, он отметил, что "к сожалению, в российской политике в последнее время исчезло такое понятие, как мораль".: "Она стала настолько аморальной, что ради достижения цели ты готов на все. Политика стала беспринципной. Самая сильная санкция, которая была применена против России, – это так называемый "список Магнитского". Как вы думаете, почему? Потому что у многих наших чиновников и олигархов, которые определяют политику, дети живут за границей, имущество находится за границей. Поэтому для них – это серьезная проблема".

Боровик также рассказал, что не понимает, как можно критиковать Россию и жить за рубежом.

"Меня раздражают те, кто, уехав из России, начинает учить россиян, как им жить", - поделился он, добавив, что "такие люди вызывают явное отторжение".

Коснулся народный избранник и российской оппозиции. По его мнению, в России оппозиция "ничуть не лучше власти", а движут ей не "идеи какого-то изменения к лучшему", а "исключительно личные, меркантильные интересы".

"Сегодня я стал относиться гораздо лучше к нынешней российской власти, потому считаю, что путинская власть – это гарант того, что в России не начнется гражданская война и того, что к границам России не придут с оружием. Однако нынешняя российская власть пошла не по пути реформ и обновления, а по пути создания некоего олигархата. Сейчас у Владимира Путина такой рейтинг доверия, что он может проводить любые реформы. Так почему не навести внутри страны порядок ради ее же будущего? Но для этого нужно обновление власти, которое должно осуществляться не по родственному принципу", - сказал Боровик.

В конце интервью депутат заявил, что пока не намерен покидать Россию, несмотря на бизнес в Литве: "Для меня все остается по-прежнему, и если я борюсь за какие-то изменения, то делаю это, находясь в России. Меня по большому счету всегда удивляло, что число эмигрантов по "Болотному делу" больше, чем фигурантов уголовных дел. Но если, условно, наступит та черта, через которую моя страна сможет переступить, как, например, борьба с инакомыслием, то, естественно, я уеду".

"И если, не дай Бог, когда-нибудь произойдет такая ситуация, что я вынужден буду уехать из России, это значит, что я утрачу моральное право ее критиковать", - добавил он.

Напомним, Евгений Боровик уже больше года не посещает заседания Екатеринбургской городской думы, а также заседания постоянных комиссий. На заседания думы он перестал ходить после того, как в 2016 году гордума лишила мандатов трех депутатов, не отчитавшихся о доходах, в том числе и Евгения Боровика. Позднее решение было отменено, и народным избранникам вернули мандаты. Ранее он объяснил причину своего решения и заявил, что "не хочет участвовать в этой думе высокой культуры и быта, которая для меня лично больше напоминает кукольный театр Карабаса-Барабаса".

В прошлом году депутаты ЕГД попытались "изгнать" Боровика из гордумы, однако передумали.

Сам Евгений Боровик ранее заявлял о намерении принять участие в выборах президента, но позже отказался от этой идеи. Свое решение он объяснил тем, что не нашел партии, которая бы выдвинула его на выборы.