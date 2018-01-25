Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА

Стало известно расписание группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором участвует сборная России. Точные даты и время начала матчей команды и ее соперников размещены на официальном сайте Российского футбольного союза, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 24 января в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2018/19. Соперниками сборной России по группе 2 лиги B стали команды Швеции и Турции. Победители групп в лиге B перейдут в элитный дивизион – лигу A.

Полное расписание игр в группе (все матчи пройдут в 2018 году, время начала указано московское)

7 сентября

21.45 Турция – РОССИЯ

10 сентября

21.45 Швеция – Турция

11 октября

21.45 РОССИЯ – Швеция

14 октября

19.00 РОССИЯ – Турция

17 октября

20.00 Турция – Швеция

20 ноября

22.45 Швеция – РОССИЯ.

Напомним, ранее итоги жеребьевки Лиги наций прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.