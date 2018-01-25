Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций УЕФА

Стало известно расписание группового турнира Лиги наций УЕФА, в котором участвует сборная России. Точные даты и время начала матчей команды и ее соперников размещены на официальном сайте Российского футбольного союза, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, 24 января в швейцарской Лозанне состоялась жеребьевка Лиги наций сезона 2018/19. Соперниками сборной России по группе 2 лиги B стали команды Швеции и Турции. Победители групп в лиге B перейдут в элитный дивизион – лигу A.
Полное расписание игр в группе (все матчи пройдут в 2018 году, время начала указано московское)
7 сентября
21.45 Турция – РОССИЯ
10 сентября
21.45 Швеция – Турция
11 октября
21.45 РОССИЯ – Швеция
14 октября
19.00 РОССИЯ – Турция
17 октября
20.00 Турция – Швеция
20 ноября
22.45 Швеция – РОССИЯ.
Напомним, ранее итоги жеребьевки Лиги наций прокомментировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.