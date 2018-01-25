Путин посмотрел демонстрационный полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 по программе летных испытаний.

Демонстрационный полет проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Президент попросил поблагодарить летчиков от его имени.

Ракетоносец получил имя Петра Дейнекина – первого главнокомандующего ВВС России, заслуженного военного лётчика, Героя России, генерала армии, кавалера более 20 советских, российских и иностранных орденов.

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин.

В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. В тот же день вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что первый полет этой машины был запланирован на февраль 2018 года.

На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.