Путин посмотрел демонстрационный полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Новости
25.01.2018 14:17 Мск (16:17 Екб)
армия и ВПК | В России
Путин посмотрел демонстрационный полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"
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(2005) | Фото: REUTERS/Viktor Korotayev

Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 по программе летных испытаний.
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Демонстрационный полет проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Президент попросил поблагодарить летчиков от его имени.

Ракетоносец получил имя Петра Дейнекина – первого главнокомандующего ВВС России, заслуженного военного лётчика, Героя России, генерала армии, кавалера более 20 советских, российских и иностранных орденов.

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин.

В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. В тот же день вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил Владимиру Путину, что первый полет этой машины был запланирован на февраль 2018 года.

На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.

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25.01.2018 14:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:17 Екб


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Путин посмотрел демонстрационный полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"
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