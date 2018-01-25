Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге

Государственный обвинитель запросил для участника массовых беспорядков на Депутатской в сентябре 2016 года Руслану Оглы реальное лишение свободы на срок 4 года. Он обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: "склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", "участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по данным следствия, Руслану Оглы сообщили о конфликте и предложили принять участие в массовых беспорядках и вовлечь других лиц.

Оглашение приговора назначено в Ленинском районном суде Екатеринбурга на 29 января 2018 г.

Напомним, инцидент произошел в начале сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в мае этого года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу – о мошенничестве с жильем. В итоге "цыгана Диму" отправили в колонию, а недавно суд назначил Олегу Шишову наказание в виде одного года ограничения свободы.