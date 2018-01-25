Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге

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Пока наших спортсменов унижают – у нас "выборы, политиканство и переезд элит на Мальту" 29 января должен быть предоставлен так называемый "антикоррупционный" доклад Дональду Трампу, после которого ожидается усиление экономических санкций, персональных в том числе. А на фоне этого отчета развивается спортивная драма, в которой Международный олимпийский комитет (МОК) играет главную роль. По известной указке российских спортсменов не только не допустили до Олимпиады под российским флагом (формулировка теперь не "российские спортсмены", а "спортсмены из России"), но и стали отсекать потенциальных чемпионов.
25.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика ;
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Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге
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Депутатская стрельба Екатеринбург (2016) | Фото: СК РФ по Свердловской области

Государственный обвинитель запросил для участника массовых беспорядков на Депутатской в сентябре 2016 года Руслану Оглы реальное лишение свободы на срок 4 года. Он обвиняется в совершении преступлений по двум статьям: "склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", "участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по данным следствия, Руслану Оглы сообщили о конфликте и предложили принять участие в массовых беспорядках и вовлечь других лиц.

Оглашение приговора назначено в Ленинском районном суде Екатеринбурга на 29 января 2018 г.

Напомним, инцидент произошел в начале сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, в мае этого года цыган Дмитрий Пестриков заявил об угрозах в свой адрес. В августе ему вынесли приговор, но по другому делу – о мошенничестве с жильем. В итоге "цыгана Диму" отправили в колонию, а недавно суд назначил Олегу Шишову наказание в виде одного года ограничения свободы.

Депутатская стрельба Екатеринбург(2016)|Фото: СК РФ по Свердловской области

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25.01.2018 14:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 15:33 Мск
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Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге
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