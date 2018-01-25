Мединский назвал большой утратой кончину Людмилы Сенчиной

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Людмилы Сенчиной, назвав смерть певицы большой утратой, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни", - сказал о ней министр.

Мединский отметил самобытный талант Сенчиной, который "она дарила публике без остатка", и выразил восхищение ее преданностью сцене.

"Прошу родных и близких Людмилы Сенчиной принять искренние слова соболезнования и поддержки. Светлая память о ней сохранится в сердцах многочисленных поклонников ее яркого творчества", - говорится в сообщении.

Людмила Сенчина скончалась сегодня на 68 году жизни в Санкт-Петербурге. Она являлась лауреатом международных и всероссийского конкурсов, кавалер ордена "Почетный гражданин России".