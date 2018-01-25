В Тюмени два экс-силовика вернут взятку в полмиллиона

В Тюмени два бывших полицейских, старший оперативный дежурный и сотрудник группы управления нарядами по суду вернут полученную взятку в 540 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд удовлетворил иск прокурора Тюмени и взыскал в доход государства сумму взятки, а с оперативного дежурного группы управления нарядами – еще и полученные аналогичным способом 51 тыс. руб.

Отметим, ранее бывшие силовики попали под суд за получение денег. Согласно приговору суда, один из них оштрафован на 1 млн 300 тыс. руб., другой – на 1 млн 500 тыс. руб.