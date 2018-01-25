Вместо Олимпиады Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии

Свердловский биатлонист Антон Шипулин, которого не пустили на Олимпиаду в Южной Корее, примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии и марафоне "Европа-Азия 2018" в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный уральский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине и организатор марафона "Европа-Азия" Иван Алыпов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин на старте легендарной "Марчалонга"! В ближайшее воскресенье, 28 января, в Италии стартует один из лучших мировых лыжных марафонов "Марчалонга". Международный Олимпийский Комитет (МОК) в преддверии Олимпийских игр в Корее направил приглашения российским спортсменам. Абсолютно безосновательно лучший биатлонист России не был приглашен на Олимпиаду и принял решение выйти на старт с мастерами лыжных марафонов. Организаторы серии лыжных марафонов России Russialoppet также приглашают к участию Антона Шипулина и других членов сборных команд нашей страны по лыжным гонкам и биатлону, будут рады видеть на старте, готовы помочь и обеспечить все необходимые условия", - рассказал Алыпов.

"Антон Шипулин и ряд членов сборной команды России по лыжным гонкам уже подали заявку на участие в юбилейном 35-м лыжном марафоне "Европа-Азия 2018", который состоится 24 февраля в Екатеринбурге. Антон выступит в составе "Клуба чемпионов", который является организатором данного спортивного праздника", - добавил он.

Добавим, то что Антон Шипулин станет участником лыжного марафона "Марчалонга" подтвреждают и организаторы соревнований, - об этом сообщается на сайте всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet.

Помимо Шипулина, на марафон "Марчалонга" заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее объявившая о приостановлении карьеры из-за проблем со здоровьем, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак и другие.

Напомним, ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина. Отказ пригласить Антона Шипулина на Олимпиаду в МОК пояснить не смогли.