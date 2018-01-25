Вместо Олимпиады Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии

в этот день
25.01.18
14:30
В Екб.16:30
Дворкович заявил об отсутствии олигархов в России
Секретарь федсовета "Партии Дела" сравнил Кудрина с генералом Власовым
Взрыв в жилом доме Екатеринбурга: раскурочен лифт, есть пострадавшие
Главное
На ОИ-2018 могут не пустить всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи

Тема дня
Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
Верховная рада приняла закон об "оккупации Донбасса"
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
Губернатор Зауралья уволит главу Петуховского района
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 835

Вместо Олимпиады Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Антон Шипулин (2017) | Фото: biathlonrus.com

Свердловский биатлонист Антон Шипулин, которого не пустили на Олимпиаду в Южной Корее, примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии и марафоне "Европа-Азия 2018" в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный уральский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине и организатор марафона "Европа-Азия" Иван Алыпов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин на старте легендарной "Марчалонга"! В ближайшее воскресенье, 28 января, в Италии стартует один из лучших мировых лыжных марафонов "Марчалонга". Международный Олимпийский Комитет (МОК) в преддверии Олимпийских игр в Корее направил приглашения российским спортсменам. Абсолютно безосновательно лучший биатлонист России не был приглашен на Олимпиаду и принял решение выйти на старт с мастерами лыжных марафонов. Организаторы серии лыжных марафонов России Russialoppet также приглашают к участию Антона Шипулина и других членов сборных команд нашей страны по лыжным гонкам и биатлону, будут рады видеть на старте, готовы помочь и обеспечить все необходимые условия", - рассказал Алыпов.

"Антон Шипулин и ряд членов сборной команды России по лыжным гонкам уже подали заявку на участие в юбилейном 35-м лыжном марафоне "Европа-Азия 2018", который состоится 24 февраля в Екатеринбурге. Антон выступит в составе "Клуба чемпионов", который является организатором данного спортивного праздника", - добавил он.

Добавим, то что Антон Шипулин станет участником лыжного марафона "Марчалонга" подтвреждают и организаторы соревнований, - об этом сообщается на сайте всероссийской серии лыжных марафонов Russialoppet.

Помимо Шипулина, на марафон "Марчалонга" заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее объявившая о приостановлении карьеры из-за проблем со здоровьем, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак и другие.

Напомним, ранее стало известно, что МОК решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Антона Шипулина. Отказ пригласить Антона Шипулина на Олимпиаду в МОК пояснить не смогли.

Другие новости по темам: Антон Шипулин, Олимпийские игры, марафон, соревнования
25.01.2018 13:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 13:42 Мск
Российские болельщики смогут проносить национальный флаг на олимпийские стадионы

Ранее 25.01.2018 12:50 Мск
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"

Ранее 25.01.2018 11:21 Мск
СМИ сообщили о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи

Ранее 25.01.2018 03:05 Мск
Исинбаева: Действия МОК в отношении российских спортсменов не справедливы

Ранее 24.01.2018 13:59 Мск
В МОК не смогли объяснить отстранение Шипулина и Устюгова

Ранее 24.01.2018 12:45 Мск
Кремль о ситуации с Олимпиадой: Сейчас важно избегать таких слов, как "бойкот"

Ранее 24.01.2018 07:36 Мск
МОК запретил проносить российский флаг на соревнования Олимпиады-2018

Ранее 24.01.2018 02:16 Мск
Стали известны имена прошедших отбор на Олимпиаду-2018 российских лыжников

Ранее 23.01.2018 21:26 Мск
МОК: Невключение в список приглашенных на ОИ не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила

Ранее 23.01.2018 13:24 Мск
Отстранение "чистых" спортсменов назвали "ополчением на Россию"

Ранее 23.01.2018 13:17 Мск
Лидеров сборной России по конькобежному спорту не допустили к ОИ-2018

Ранее 23.01.2018 12:36 Мск
Глава IBU о недопуске Шипулина: "IBU не в силах повлиять на этот вопрос"

Ранее 23.01.2018 12:21 Мск
"Сегодня нужно говорить не конкретно о Шипулине, а о всей российской сборной по биатлону", - президент СБР

Ранее 23.01.2018 12:13 Мск
"Это целенаправленные действия против России", - Валуев о недопуске Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду

Ранее 23.01.2018 11:36 Мск
ОКР: Ана, Шипулина и Устюгова нет в списках спортсменов, допущенных до Игр

Ранее 23.01.2018 02:11 Мск
Шорт-трекист Виктор Ан отстранен от олимпиады в Пхёнчхане - СМИ








Добавить комментарий:

Вместо Олимпиады Шипулин примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга" в Италии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+