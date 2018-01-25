Пожар на стройке в Екатеринбурге: сгорели четыре вагончика

На одной из строек Екатеринбурга произошел пожар. Возгорание случилось сегодня рано утром на улице Челюскинцев.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 50 кв.м огнем было повреждено имущество и внутренняя обшивка четырех строительных вагончиков, расположенных на территории строящегося объекта. В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.

Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить к 7 часам утра. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь с 24 на 25 января в жилом доме на улице Пионеров в Екатеринбурге произошел взрыв. Проверки по факту ЧП проводят прокуратура и Следственный комитет.