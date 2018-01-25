В Зауралье в двух пожарах сгорели три человека

За минувшие сутки в Кургане и области произошло два пожара, в которых погибли три человека.

Утром 24 января в Северном поселке Кургана после тушения пожара в частном доме обнаружено тело пенсионера 1936 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Предварительная причина смерти пожилого мужчины - отравление угарным газом.

Второй пожар произошел 24 января в 19.30 в поселке Красный Октябрь Каргапольского района - в нем погиб хозяин дома 1966 года рождения и его гость 1964 года рождения.

"Следственное управление вновь обращается к жителям Кургана и Курганской области и напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества", - добавили в СК.