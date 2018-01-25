Российские болельщики смогут проносить национальный флаг на олимпийские стадионы

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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Новости
25.01.2018 13:42 Мск (15:42 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Российские болельщики смогут проносить национальный флаг на олимпийские стадионы
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Россия, Олимпиада, Олимпийские кольца, флаг (2017) | Фото: AP Photo / David J. Phillip

Демонстрация флага страны признанного МОК Национального олимпийского комитета (НОК), даже если он временно отстранен, зрителями или болельщикам во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Об этом говорится в заявлении МОК на запрос РИА Новости.
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"Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, МОК категорически запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде-2018. Отмечалось, что, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх 2018 года имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.



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25.01.2018 13:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб


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Российские болельщики смогут проносить национальный флаг на олимпийские стадионы
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