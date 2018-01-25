Российские болельщики смогут проносить национальный флаг на олимпийские стадионы

Демонстрация флага страны признанного МОК Национального олимпийского комитета (НОК), даже если он временно отстранен, зрителями или болельщикам во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Об этом говорится в заявлении МОК на запрос РИА Новости.

"Демонстрация флага страны с признанным (МОК) Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, МОК категорически запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде-2018. Отмечалось, что, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх 2018 года имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.