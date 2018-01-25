В Челябинске УФАС заинтересовалось футбольной рекламой торговой сети

Челябинское УФАС готовит к возбуждению дело по футбольной рекламе торговой сети "Первый кеговый". В антимонопольной службе считают, что данная реклама может формировать впечатление о причастности продавца к мероприятиям чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Реклама распространяется на улицах города.

В УФАС считают, что реклама содержит признаки нарушения действующего законодательства. В связи с этим ведомством до 31 января проводится опрос. В частности, южноуральцев спрашивают о том формируется ли у них впечатление о причастности продавца "Первый кеговый" к мероприятиям FIFA 2018.

Также готовятся запросы в адрес АНО "Оргкомитет "Россия – 2018" и ООО "Агентство интеллектуальной собственности" для получения дополнительной информации, необходимой для проведения дальнейшего расследования.