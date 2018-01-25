Правительство Прикамья предложило расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

Правительство Пермского края после трагедии в пермской школе №127 направило предложения по изменению федерального законодательства в социальный блок правительства России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, предложения были сформированы по итогам проверки системы профилактики безнадзорности и правонарушений и озвучены на сегодняшнем заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Изменения касаются проведения профилактических мероприятий, которые могут предотвратить повторение аналогичных преступлений в учебных заведениях страны. Краевое правительство предлагает преобразовать комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в самостоятельный орган, расширить их полномочия и доступ к информации.

Предполагается, что должностные лица и родители будут обязаны передавать информацию в КДН о потенциальной социальной опасности подростков. Важно, чтобы родители несли ответственность за действия ребенка до 18 лет, а также за непредоставление важной информации о его состоянии. Кроме того, по мнению краевых властей, необходимо расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение.

Напомним, двое подростков с ножами напали на школьников и учительницу 15 января. Пострадали 15 человек. 12 было госпитализировано. На сегодняшний день восемь пострадавших уже выписаны из больниц, в краевой детской клинической больнице остаются двое детей, еще один мальчик находится на лечении в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, учитель начальных классов – в городской клинической больнице №4. Отметим, что после инцидента Пермь посетили детский омбудсмен Анна Кузнецова и министр образования РФ Ольга Васильева. Проводятся проверки. Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах, а также наказывать сотрудников соцсетей и месседжеров за информацию, которая распространяется на их ресурсах.

После инцидента в Перми произошло нападение на учеников в Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области. Сегодня стало известно о стрельбе на территории одного из лицеев в Ульяновске.