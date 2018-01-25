В Госдуме предложили запретить рекламу лекарств на ТВ и радио

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в "нижнюю палату" проект закона о запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. По мнению депутатов, она провоцирует жителей на занятие самолечением, передает корреспондент Накануне.RU.

Опросы показывают, что только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение, отмечают депутаты. Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, считают авторы проекта.

"Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и др. Мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста. Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке "чудодейственный" препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу. Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер", - отмечено в пояснительной записке.

Они предлагают полностью запретить рекламу на ТВ и радио, при этом не ограничивать её в интернете. Депутаты ссылаются на опыт стран ЕС, где рекламное законодательство в отношении лекарств также ужесточено.