В Магнитогорске осудили психбольного педофила за убийство 22-летней давности и насилие

40-летний житель Магнитогорска отправится в колонию строгого режима на 16 лет - такое решение принял Уральский окружной суд.

В ходе следствия установлено, что в 1996 году злоумышленник служил в армии в Калуге и пробрался в дом к 82-летней женщине с целью хищения ее имущества, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Хозяйка увидела вора, после чего мужчина несколько раз ударил пенсионерку по голове молотком, отчего женщина скончалась на месте происшествия. Из ее дома он похитил 100 тыс. неденоминированных рублей и скрылся с места преступления.

С марта по май уже 2015 года злоумышленник неоднократно приглашал в арендуемую им в Магнитогорске квартиру несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 15 лет, где совершал преступления против их половой неприкосновенности.

Кроме тюремного срока судом мужчине назначено лечение у психиатра.