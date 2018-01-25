В Туве подростку назначили штраф в 5 тысяч рублей за поножовщину в школе

В Туве подростку, устроившему поножовщину в школе, назначили штраф в 5 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в январе 2017 года в одной из средних общеобразовательных школ Бай-Тайгинского района республики между учениками возникла ссора, переросшая в драку. "Учительница не успела прийти в класс, а школьники уже махали кулаками. Один из подростков достал нож и умышлено дважды ударил им в спину одноклассника, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетний судом признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. "Судом по ходатайству дознавателя Пункта полиции № 1 Межмуниципального отдела МВД РФ "Барун-Хемчикский" уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям", - отметили в прокуратуре.

Подростку назначено 5 тыс. рублей судебного штрафа.