На Среднем Урале в результате пожара погибли двое детей

Прокуратура Полевского выясняет обстоятельства гибели двух детей, обнаруженных во время тушения пожара в комнате дома по ул. Свердлова. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей в возрасте 3 и 5 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По версии следствия, пожар произошёл ночью 25 января текущего года в комнате общежития, расположенной на 4-м этаже. В данном жилом помещении проживала семья из трёх человек — женщина и двое её детей (девочка, 2012 г.р., и мальчик, 2014 г.р.). Пожар возник, по имеющимся данным, в тот момент, когда все члены данной семьи спали. Женщине удалось выбраться на улицу через балкон, при этом она получила переломы, с которыми была госпитализирована в больницу. Детям, к сожалению, спастись не удалось", - пояснили в СУ СК РФ по Свердловской области.

В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии.