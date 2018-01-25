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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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УФАС не видит признаков сговора на рынке бензина на Среднем Урале
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(2005) | Фото: СФН

Свердловское УФАС не видит оснований для возбуждения дел в отношении компаний, торгующих автомобильным топливом и занимающих доминирующее положение на региональном рынке нефтепродуктов.
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Об этом Накануне.RU заявила заместитель руководителя Свердловского УФАС России - начальник отдела ограничения монополистической деятельностиЕкатерина Воробьева.

"Мы наблюдаем, что на нашем рынке в основном присутствуют Газпромнефть, Лукойл и Башнефть, - отметила Воробьева, - в некоторых муниципальных образованиях [Свердловской области] у них есть коллективное доминирование, но это не говорит о том, что они нарушают антимонопольное законодательство".

Чтобы говорить о нарушениях, антимонопольному органу нужно провести ряд мероприятий (желательно по заявлениям, указывающим на факты нарушения закона).

"Например, если мы говорим о том, что в Екатеринбурге нефтяные компании, осуществляющие розничную реализацию бензина, коллективно доминируют, то требуется сравнение с такими же компаниями, скажем, в Челябинске. Если мы видим изменение цены больше, чем на 10%, тогда можно говорить о каких-то признаках монопольно высокой цены на данный товар, о злоупотреблении доминирующим положением. Но сама разница в более чем 10% не говорит напрямую о нарушении антимонопольного законодательства. Дальше надо применять затратный метод, выяснять, что же повлияло на эту разницу, то есть проводить экономический анализ", - пояснила Воробьева.

Однако, по ее словам, вышеназванные компании не злоупотребляют своим положением на региональном рынке нефтепродуктов и оснований для применения мер антимонопольного реагирования к ним нет.

Как уже сообщало Накануне.RU, динамика роста цен на автомобильное топливо не успевает за инфляцией. Из данных Росстата следует, что в декабре 2017 г. цена на автомобильный бензин увеличилась на 7,3% по сравнению с декабрем 2016 г. За 2017 г. топливо стало дороже на 5,7% к уровням 2016 г. Аналитики ждут роста и в 2018 г., связывая его с повышением акцизов на топливо.

инфографика, динамика оптовых цен на бензин и дизельное топливо(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Свердловское УФАС, нефтепродукты, бензин, рост цен, Газпром, Лукойл, Башнефть
25.01.2018 14:06 Мск | Андрей Яловец
16:06 Екб


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УФАС не видит признаков сговора на рынке бензина на Среднем Урале
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