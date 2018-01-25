УФАС не видит признаков сговора на рынке бензина на Среднем Урале

Свердловское УФАС не видит оснований для возбуждения дел в отношении компаний, торгующих автомобильным топливом и занимающих доминирующее положение на региональном рынке нефтепродуктов.

Об этом Накануне.RU заявила заместитель руководителя Свердловского УФАС России - начальник отдела ограничения монополистической деятельностиЕкатерина Воробьева.

"Мы наблюдаем, что на нашем рынке в основном присутствуют Газпромнефть, Лукойл и Башнефть, - отметила Воробьева, - в некоторых муниципальных образованиях [Свердловской области] у них есть коллективное доминирование, но это не говорит о том, что они нарушают антимонопольное законодательство".

Чтобы говорить о нарушениях, антимонопольному органу нужно провести ряд мероприятий (желательно по заявлениям, указывающим на факты нарушения закона).

"Например, если мы говорим о том, что в Екатеринбурге нефтяные компании, осуществляющие розничную реализацию бензина, коллективно доминируют, то требуется сравнение с такими же компаниями, скажем, в Челябинске. Если мы видим изменение цены больше, чем на 10%, тогда можно говорить о каких-то признаках монопольно высокой цены на данный товар, о злоупотреблении доминирующим положением. Но сама разница в более чем 10% не говорит напрямую о нарушении антимонопольного законодательства. Дальше надо применять затратный метод, выяснять, что же повлияло на эту разницу, то есть проводить экономический анализ", - пояснила Воробьева.

Однако, по ее словам, вышеназванные компании не злоупотребляют своим положением на региональном рынке нефтепродуктов и оснований для применения мер антимонопольного реагирования к ним нет.

Как уже сообщало Накануне.RU, динамика роста цен на автомобильное топливо не успевает за инфляцией. Из данных Росстата следует, что в декабре 2017 г. цена на автомобильный бензин увеличилась на 7,3% по сравнению с декабрем 2016 г. За 2017 г. топливо стало дороже на 5,7% к уровням 2016 г. Аналитики ждут роста и в 2018 г., связывая его с повышением акцизов на топливо.